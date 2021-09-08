اليوم.. فرقة كايروتا تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

/649213/اليوم-فرقة-كايروتا-تحيي-حفلا-غنائيا-بساقية-الصاوي

تحيي ،اليوم الأربعاء، فرقة «كايروتا» حفلًا غنائيًا في قاعة النهر بساقية الصاوي في تمام السابعة مساءً، وهي فرقة غنائية مصرية تضم فتيات فقط يقدمن الفن والموسيقى بطريقة مميزة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حفل فرقة كايروتا، المقرر انطلاقه اليوم بساقية الصاوي.

فرقة كايروتا بساقية الصاوي

ومن المقرر أن تقدم فرقة كايروتا خلال فقرات الحفل مجموعة من الأغاني الجديدة حيث تعد الحفلة بمثابة انطلاقة جديدة ومختلفة عن باقي الحفلات التي قدمتها الفرقة.

بداية انطلاق فرقة كايروتا

بدأت فرقة كايروتا منذ 5 سنوات وقامت بالعديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية، ومسرح الجمهورية، وساقية الصاوي بالإضافة إلى العديد من المسارح الكبرى ليس فقط في القاهرة إنما في المحافظات المختلفة.

تتكون الفرقة من 4 مطربات هن: لجين عمرو، وشهد عمرو، ونسمة سيد، وميرنا شلبي، وأيضًا 4 عازفات هن: مريم عياد «درامز»، ونور أحمد «جيتاريست»، وريهام زيدان «بيز جيتار»، وغادير الجمل «كيبورد».

أعمال فرقة كايروتا

قدمت فرقة «كايروتا» العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب وقبول جمهورهم وهي «ولا روميو ولا فلانتينو»، و«عاشقة واد صعيدي»، «نبين زين» وغيرها من الأغاني.