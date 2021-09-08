/649214/وزارة-التموين-ضخ-4000-طن-سكر-يومي-و3000-طن-زيت-يومي-لمنافذ-صرف-السلع

أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين و التجارة الداخلية، قد تلقي تقريراً من شركتي الجملة ‏يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية فى الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الي 35%، وأشار ‏إلي أن تلك النسبة من الصرف هي نسبة جيدة خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم علي بطاقة الدعم.

وكشف التقرير ‏الوارد إلي الدكتور علي المصيلحي لا وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية ) تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها الي ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة الي ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الاخري التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأكد احمد كمال معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع.

وأشار احمد كمال ‏معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل الي ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنية لدعم السلع التموينية علي بطاقة الدعم.