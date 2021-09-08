/649214/وزارة-التموين-ضخ-4000-طن-سكر-يومي-و3000-طن-زيت-يومي-لمنافذ-صرف-السلع
أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد تلقي تقريراً من شركتي الجملة يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية فى الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الي 35%، وأشار إلي أن تلك النسبة من الصرف هي نسبة جيدة خاصة مع إقبال المواطن لصرف مستحقاتهم علي بطاقة الدعم.
وكشف التقرير الوارد إلي الدكتور علي المصيلحي لا وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية ) تضخ يومياً لمنافذ صرف السلع الغذائية التي يصل عددها الي ما يقرب من 38 ألف منفذ 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة 800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة الي ضخ ألف طن أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الاخري التي تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، وعلب الكبريت.
وأكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يومياً ما يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها والمنصرفة لمنافذ التوزيع.
وأشار احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن عدد المستفيدين من السلع التموينية يصل الي ما يقرب من 64 مليون مواطن توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنية لدعم السلع التموينية علي بطاقة الدعم.
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