/649215/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-بمصنع-الأخشاب-فى-الشرابية

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ ٢٥ سيارة إطفاء، للسيطرة على حريق مغالق الخشب في نطاق حي الشرابية، والذي نشب فجر اليوم الأربعاء، في ١٢ محلًا لبيع الأخشاب القديمة، بعزبتي بلال والورد، في نطاق الحي.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات.

يذكر أن خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد موقع الحريق، الذي اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي (حي الشرابية) في الرابعة فجرا.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت فجر اليوم، بلاغًا بنشوب حريق بعدد (١٢) محلاً لبيع الأخشاب القديمة، في العنوان سالف الذكر.