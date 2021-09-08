- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
/649215/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-بمصنع-الأخشاب-فى-الشرابية
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ ٢٥ سيارة إطفاء، للسيطرة على حريق مغالق الخشب في نطاق حي الشرابية، والذي نشب فجر اليوم الأربعاء، في ١٢ محلًا لبيع الأخشاب القديمة، بعزبتي بلال والورد، في نطاق الحي.
وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات.
يذكر أن خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد موقع الحريق، الذي اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي (حي الشرابية) في الرابعة فجرا.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت فجر اليوم، بلاغًا بنشوب حريق بعدد (١٢) محلاً لبيع الأخشاب القديمة، في العنوان سالف الذكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع الأخشاب فى الشرابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.