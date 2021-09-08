قرار جمهورى بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 386 لسنة 2021 بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير، لمدة عام اعتبارا من 8 سبتمبر 2021.





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