فيديو- برعاية السيسى.. انطلاق منتدى مصر التعاون الدولى والتمويل الإنمائى

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى ICF Egypt 2021، فى نسخته الأولى، الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.





ويشهد المنتدى حضورًا رفيع المستوى من ممثلى حكومات إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

وتشهد فعاليات المنتدى الذى يجمع بين الحضور الفعلى والافتراضى- انعقاد 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف فى جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولى للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال التعاون الدولى، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار فى رأس المال البشرى.

كما ينعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر فى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالى للمرأة، والأمن الغذائى والتشغيل فى أفريقيا فى عصر التحول الرقمى، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية فى إفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثى مع قارة إفريقيا.

ويختتم «منتدى مصر للتعاون الدولى ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامى وتوصيات من كل المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائى والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التى تقوم بها الدول لتحقيق التنمية فى العالم، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر فى المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمى الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.