السيسى: مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة للتنمية المستدامة 2030

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه يأمل أن يكون منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى مثمرا يسهم فى دعم جهود المجتمع الدولى لتحقيق التنمية البشرية تمر فى وقتنا الحالى باختبار هو الأصعب منذ زمن.





وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى انطلقت فعاليته اليوم الأربعاء، أن التحديات تفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا أكثر ابتكارا فى صنع القرار، مؤكدا أن التعافى الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم فى المرحلة الراهنة، ويجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتى تأثرت بشدة جراء جائحة كورونا.

وأشار السيسى إلى أن الحكومات لن تستطيع تحقيق التعافى الأخضر بمفردها، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

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