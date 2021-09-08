وزير التعليم العالى يناقش تطبيق الدلائل الاسترشادية لجراحة المسالك البولية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات ورشة عمل مناقشة تطبيق الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية، بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية، والدكتور رفيق الحلبى رئيس الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، والدكتور شريف مراد مقرر لجنة الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية.





وهنأ عبدالغفار، فى بداية كلمته، أسرة منظومة جراحة المسالك البولية بصدور الدلائل الاسترشادية لهذا التخصص المهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا أهمية تواصل الجهود فى مجال صياغة وتطبيق دلائل استرشادية وطنية فى شتى التخصصات الطبية فى مصر.

وأشار إلى أن إصدار دلائل استرشادية مصرية للتخصصات الطبية خطوة شديدة الأهمية فى تحقيق تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، لافتًا إلى صدور قرار وزارى فى أكتوبر 2019 بتشكيل لجنة متخصصة تتبع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تضم 14 لجنة فرعية، لوضع الدلائل الاسترشادية لجراحة المسالك البولية تضم فى عضويتها نخبة من كبار الأساتذة والعلماء المتخصصين فى هذا المجال من كافة المؤسسات الطبية فى جمهورية مصر العربية.

وأشاد بجهود الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية لمواكبتها كل المتغيرات، والضوابط العالمية فى مجال وضع الدلائل الاسترشادية لتخصص المسالك البولية، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به على مستوى جميع التخصصات الطبية.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار بأهمية صدور الدلائل الاسترشادية لباقى التخصصات الطبية، مؤكدًا دعم كل الجهود الهادفة للوصول إلى التطبيق الكامل لهذه الدلائل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى استمرار التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية للوصول بالقطاع الطبى فى مصر إلى أفضل مستوى.

وأعرب عن أمله فى أن تقدم أصغر منشأة طبية فى أطراف مصر نفس جودة وكفاءة الخدمة المقدمة فى أكبر المنشآت الطبية العاملة فى الدولة، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور عادل عدوى أن هذا المشروع من المشروعات الأساسية التى عملت عليها الجمعية، لوضع دليل لممارسة المهنة بأساسيات مبنية على الدلائل العلمية وبالاستعانة بالدلائل الاسترشادية العالمية، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى والإمكانيات المتاحة فى جميع الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة.

ولفت رفيق الحلبى إلى أن الدلائل الاسترشادية بمثابة مرجع هام لكل أطباء المسالك البولية فى مصر والوطن العربى، مضيفًا أنه سيتم تحديث كتاب الدلائل كل عامين لإضافة أية معلومات جديدة فى هذا التخصص.

وقال الدكتور شريف مراد أن اللجنة التى وجه السيد الوزير بتشكيلها بدأت عملها فى نوفمبر 2019 كنموذج لتضافر جهود الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت دعم الجمعية الطبية المصرية.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التى قامت بها اللجنة لإصدار الدلائل، وما انبثق عنها من مجموعات عمل بلغت حوالى 85 أستاذًا وباحثًا من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية فى هذا التخصص لكتابة الدلائل الاسترشادية، مضيفًا أنه تم إصدار النسخة الأولى من كتاب (الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية) فى شهر مايو 2021.