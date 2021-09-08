بداية التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومجلس القبائل والعائلات المصرية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بحضور العميد ايهاب ابراهيم وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين من اجل دعم جهود المجلس القومي للمرأة ودوره في مجال تمكين المرأة في القبائل المصرية.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالشيخ كامل مطر والعميد ايهاب ابراهيم في المجلس ، واعربت عن سعادتها ببداية التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ،مشيرة الي انها سعيدة وفخورة بالمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة في المجتمع القبلي السيناوي مؤكدة ان المرأة السيناوية قامت بدور عظيم عبر التاريخ في الدفاع عن الوطن وضحت بالكثير في سبيل حمايه امن وسلامة ارض الوطن ومواجهة أيادي الارهاب والتطرف الغاشمة التي تحاول زعزعة امن واستقرار الوطن .

واشارت الدكتورة مايا مرسي الي أن المجلس له فروع في مختلف محافظات الجمهوريه ويعمل على تمكين المرأة في جميع المجالات وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لها .

من جانبه اعرب الشيخ كامل مطر عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي وبدء التعاون مع المجلس القومي للمراة ، مشيدا بالدور الهام والمتميز الذي يقوم به المجلس من اجل دعم وتمكين المرأة المصرية خاصة المرأة المعيلة التي تحتاج منا كل الدعم والمسانده ، مؤكدا الي ان المرأة تتمتع في القبائل المصرية بمكانه عظيمة ولها كل الاحترام والتقدير ،

واكد علي اهمية العمل علي مواجهة الارهاب والتطرف من خلال تسليح المرأة بالعلم والثقافة في مجتمعاتنا القبلية .