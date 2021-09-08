غدًا.. «تجارة الإسكندرية» تنظم مؤتمرها الدولى الـ 19 عن الابتكار

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، غدا، أعمال المؤتمر العلمى الدولى التاسع عشر، تحت عنوان "دور الابتكار والمعرفة والرقمنة فى دعم منظمات الأعمال فى ظل التحديات المعاصرة".





ويستمر المؤتمر الذى يقام تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، لمدة يومين.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد الصيفى، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن جلسات المؤتمر سوف تناقش التحول الرقمى لدعم الممارسات الابتكارية لمؤسسات الأعمال، وآفاق جديدة للحوكمة الاقتصادية والمؤسسية، فضلا عن التحول الرقمى وصناعة المزايا التنافسية فى ظل التحديات المعاصرة.

وأضاف عميد كلية التجارة أن المؤتمر يناقش أيضا الممارسات التطبيقية لإدارة المعرفة لخلق القيمة فى ظل التحديات، والتخطيط الاستراتيجى فى ظل النظام الايكولوجى للابتكار والتميز المؤسسى، وآليات الابتكار والإبداع لدعم منظمات الأعمال.