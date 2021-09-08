البيئة تنظم دورة تدريبية للعاملين بالبترول حول التفتيش البيئى

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان "دور التفتيش البيئى فى تحسين الأداء البيئى" فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.





تأتى الدورة فى إطار التعريف بدور وزارة البيئة الرقابى والذى يهدف إلى معاونة المنشآت على تحسين أدائها البيئى والتعريف بقانون البيئة والمعايير والاشتراطات الواردة به. تناولت الدورة التدريبية تقديم نبذة مختصرة عن سجل الحالة البيئية الذى يوضح تأثير نشاط المنشأة على البيئة المحيطة، وسجل المواد والمخلفات الخطرة الذى يوضح كيفية التعامل مع المواد الخطرة من حيث التداول والتخزين والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تناولت الدورة إجراءات التفتيش التى يقوم الوزارة بإتخاذها للوقوف على مدى التزام شركات البترول بمعايير القانون رقم 4 لسنة 94 ولائحتة التنفيذية وتعديلاته. وأشاد المتدربين بقيام وزارة البيئة بتنفيذ تلك الدورة وقيمة المعلومات المتعلقة بكيفية تحسين الأداء البيئى بالتطبيق على مجال البترول.

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