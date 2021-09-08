المشاط: كورونا فرضت على العالم بذل جهود استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولى أمام منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى ICF Egypt 2021 فى نسخته الأولى- الذى بدأ فعالياته اليوم ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وممثلى الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلى القطاع الخاص المجتمع المدنى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن العالم لم يدرك مع بداية جائحة كورونا الأبعاد الحقيقية لهذا الوباء، وبعد مرور عدة أشهر على بدء الأزمة، ظهرت تداعياتها الحقيقية التى لم تقتصر فقط على الجوانب الصحية، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وألقت بظلالها على جهود الدول ومساعيها نحو التنمية.

وأضافت أن الجائحة أظهرت أنه لن تستطيع دولة مهما كانت إمكانياتها، أن تحقق التعافى الشامل والمستدام بمفردها، وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف، كأداة رئيسية للتغلب على الجائحة واستكمال رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، ينعقد فى ظل ظروف استثنائية، ليجمع كافة الأطراف ذات الصلة، من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، من أجل وضع معايير وسبل التأقلم، مع هذه المتغيرات ومواجهتها بخطط مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.

وأوضحت أن تجمع كافة الأطراف ذات الصلة، خلال فعاليات المنتدى، سواء بالحضور الفعلى أو الافتراضى، لم يأت إلا ليقينها أن العالم مهما اختلفت مكوناته، فمصيره واحد وهدفه مشترك، وهو التغلب على الجائحة، والمضى قدما نحو التنمية والتعافى الأخضر.

وأضافت أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، يستهدف من خلال جدول أعماله، تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولى، واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.

وكشفت أن المنتدى يشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة نروج من خلالها للجهود الوطنية المبذولة فى عدد من مجالات التنمية إيمانا منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.

وأكدت أنه انطلاقا من خصوصية قارة أفريقيا، بمواردها الطبيعية وطاقتها البشرية الشابة، فإن المنتدى يسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتعاون الثلاثى مع قارة أفريقيا، باعتبارهما أداتين فعالتين من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمى، فضلا عن دورهما فى دفع أجندة أفريقيا 2063.

ونوهت بأن المنتدى يناقش تعزيز آليات التمويل الدولى بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التى تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد هذه الفجوة ما يتطلب جهدا وتنسيقا وتعاونا غير مسبوق والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة من بينها التمويل المختلط.

ونوهت إلى أن المنتدى يبحث المنتدى تحفيز الدور الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية ليسهم بفاعلية فى دعم الجهود التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه فى ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المواطنين يناقش المنتدى الفرص والتحديات، التى تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، لتحقيق التحول الأخضر، وتعزيز دمج العمل المناخى ضمن استراتيجيات التعافى، وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدول الأفريقية، التى تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.

وتابعت أن المنتدى يختتم أعماله بجلسة حول الاستثمار فى رأس المال البشرى نسلط الضوء من خلالها على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية مع إبراز الدور الفعال للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى هذا المجال.

وفى ختام كلمتها أكدت المشاط، على التزام وزارة التعاون الدولى وشركائها فى التنمية بأن يخرج هذا المنتدى بتوصيات واقعية وطموحة من خلال بيان ختامى يتم تفعيله لتحقيق تطلعاتنا نحو التنمية، كما أكدت التزام الوزارة بالمضى قدما من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف، وتوطيد العمل مع شركاء التنمية، لدعم رؤية التنمية الوطنية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.