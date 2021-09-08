فيديو- فاروق الباز: الدروس الخصوصية فى الثانوية العامة «خيبة كبيرة»

أضاف الباز خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الحكومة تعمل على إصلاح التعليم ولكن الجهود ستأخذ وقتًا وليس مجرد عام أو عامين، ناصحًا الطلبة وأولياء الأمور بالهدوء واستيعاب جهود الدولة ومشاركتها فى جهود الإصلاح لأن هذه الخطوة هى أوى شئ للسير فى ركب التقدم.
كما أشاد العالم المصرى بالمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات، والتى تقام وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، مشددًا على أهمية اعتماد مصر على التكنولوجيا فى قطاع الزراعة كونه قطاع فى غاية الأهمية، متابعًا: "إحنا بنستورد ثلثى القمح المستهلك محليًا، وده شىء خطير جدًا".
رأى الباز أن وجود الكليات التكنولوجية فى مصر حاليًا أمر جيد لأن التعليم بكل مراحله يجب أن يتم إصلاحه لكن الخريجين فى الجامعات فى عقود سابقة كانوا قادرين على السفر للدراسة فى الخارج، دون أى اختلاف مع طلاب الدول الأخرى ولكن حاليًا يوجد دروس خصوصية وهذا أضر بالتعليم.
توقع العالم المصرى أن تزيد الرحلات إلى الفضاء الفترة المقبلة وبعد 10 سنين سيكون هناك رحلات لمدار القمر ورحلات للنزول على القمر ورحلات بعد 10 سنوات أخرى إلى المريخ، مشيرًا إلى أن السبب فى تزايد درجة حرارة الأرض هو ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى للأرض، وهذا التغير المناخى يعمل على زيادة الحرائق وقلة الأمطار ولكنه لن يؤثر كما يزعم البعض على دلتا مصر.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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