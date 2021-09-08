نص كلمة الرئيس السيسى فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى 2021

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة مصر، صباح اليوم الأربعاء، أمام منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الأولى، بحضور رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولو الأمم المتحدة.





وبدأ الرئيس السيسى كلمته، قائلاً: "فى البداية، يطيب لى أن أرحب بضيوفنا الكرام فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الأولى متمنيًا لكم مؤتمرًا مثمرًا يسهم فى دعم جهود المجتمع الدولى لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف: "إن البشرية فى وقتنا الحالى تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن حيث تواجه عدة تحديات تتمثل فى تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية وهو ما يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارًا فى صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم".

وتابع: "لقد أضحى التعافى الأخضر، ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم فى المرحلة الراهنة وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتى تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا الأمر الذى قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافى الأخضر وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة".

وأشار إلى أن: "الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافى لذا يبرز الدور المحورى للقطاع الخاص للمضى قدمًا نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط لتعزيز مشاركته فى مختلف مجالات التنمية جنبًا إلى جنب، مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع".

وأكد: "لقد كانت مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، استنادًا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة أخذًا فى الاعتبار البعد البيئى كمحور أساسى فى القطاعات التنموية كافة للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحول نحو النمو الشامل والمستدام بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وتتسق أهداف رؤيتنا التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة إفريقيا 2063 لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية فى الدول المختلفة".

وأمضى: "نؤكد أهمية تحقيق التكامل الأفريقى من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتى تعد محورًا مهمًا من محاور النقاش فى هذا المنتدى حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعًا قويًا للمضى قدمًا نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة والتى تمتلك فرصًا هائلة لتضطلع بدور محورى فى مستقبل الاقتصاد العالمى".

واستطرد: "لقد قطعت مصر عهدًا على نفسها بالمضى قدمًا نحو تحقيق التنمية جنبًا إلى جنب، مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة ونجحنا خلال السنوات الأخيرة فى دفع جهود التنمية فى العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد وهو ما أشادت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية".

وأضاف: "من هذا المنطلق، فإن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا لنأخذ بأيدى بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ودعم الرؤية الإفريقية القارية 2063 وإنجاز ما أقره العالم فى اتفاق باريس للمناخ".

واختتم الرئيس السيسى كلمته قائلا: "أتمنى لكم التوفيق فى أعمال هذا المنتدى وكلى ثقة فى أن تخرج المناقشات بتوصيات تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون الدولى متعدد الأطراف والتمويل الإنمائى من خلال المؤسسات الدولية وجهود بناء القدرات والدعم الفنى عن طريق الأمم المتحدة لنحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل".