صور.. نماذج محاكاة لمياه الأمطار بأنفاق الإسكندرية استعدادا للشتاء

جدة - نرمين السيد - نفذ حى المنتزه أول بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، نموذج محاكاة لمياه الأمطار بعدد من الشوارع والأنفاق، وذلك استعدادا لموسم النوات والشتاء.





وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إن نماذج محاكاة مياه الأمطار تهدف إلى تلافى حدوث أى انسداد أو تراكمات لمياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأضافت رئيس حى المنتزه أول، أنه تم إجراء المحاكاة بعدد من الشوارع منها شارع مصطفى كامل، فضلا عن أنفاق محمد نجيب وسيدى بشر، لاختبار قدرتها الاستيعابية لتحمل مياه الأمطار.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار، للتأكد من قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى بضرورة إجراء نماذج محاكاة فى نطاق كل حى - خاصة الأماكن الساخنة- التى تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد لموسم الشتاء.