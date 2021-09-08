صور.. نماذج محاكاة لمياه الأمطار بأنفاق الإسكندرية استعدادا للشتاء

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وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إن نماذج محاكاة مياه الأمطار تهدف إلى تلافى حدوث أى انسداد أو تراكمات لمياه الأمطار خلال فصل الشتاء.
وأضافت رئيس حى المنتزه أول، أنه تم إجراء المحاكاة بعدد من الشوارع منها شارع مصطفى كامل، فضلا عن أنفاق محمد نجيب وسيدى بشر، لاختبار قدرتها الاستيعابية لتحمل مياه الأمطار.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار، للتأكد من قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى بضرورة إجراء نماذج محاكاة فى نطاق كل حى - خاصة الأماكن الساخنة- التى تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد لموسم الشتاء.
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