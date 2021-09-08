الرئيس السيسى: مصر قطعت عهدا على نفسها لتحقيق التنمية ومواجهة المشكلات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قطعت عهدا على نفسها للمضى قدما نحو تحقيق التنمية جنبا الى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، ونجحنا خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد، وهو ما أشادت به تقارير العديد من المؤسسات الدولية.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، أنه ومن هذا المنطلق فإن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة ، لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لاشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا لنأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ودعم الجهود الأفريقية القارية 2063 وإنجاز ما أقره العالم في اتفاق باريس للمناخ.
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