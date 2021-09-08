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/649221/السيسي-البشرية-تمر-باختبار-صعب-والتعافى-الأخضر-أصبح-ضرورة-ملحة-على-حكومات-العالم
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان البشرية في وقتنا الحالى تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، أن ذلك يشكل وعيا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم .
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد أضحى التعافى الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في الفترة الراهنة ، وهنا يجب الا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تاثرت بشدة من جراء جائحة كورونا الأمر الذى قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافى الأخضر وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية في تحقيق الأهداف المنشودة للاجندة الطموحة.
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