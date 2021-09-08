/649226/فيوتشر-إف-سي-يطلب-ضم-ثلاثي-الزمالك-تفاصيل

فتح مسؤولو نادي فيوتشر باب المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، لضم الثلاثي محمود عبد العزيز وإسلام جابر لاعب ثنائي وسط الفريق، وأحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا للدروي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مفاوضات مكثفة بين الفريقين من أجل الاتفاق على انتقال الثلاثي أو لاعبين منهم للفريق الصاعد حديثا في ظل موافقة الجهاز الفني للأبيض على إعارة أحمد عيد ورحيل محمود عبد العزيز.

ويسعى مسؤولو نادي فيوتشر إف سي، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للمنافسة والظهور بشكل قوي في الدوري الموسم المقبل.

يذكر أن شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي استحوذت على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في قسمه الأول، ليصبح اسمه فيوتشر إف سي بدلا من كوكاكولا.

وصعد نادي كوكاكولا إلى الدوري المصري الممتاز رفقة كل من فاركو والشرقية للدخان، في حين هبط إلى الدرجة الثانية كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة وأسوان.

تصريحات نارية من كارتيرون

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".