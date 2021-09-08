/649228/اليوم--الحكم-على-وزير-المالية-الأسبق-يوسف-بطرس-غالى-بـ-فساد-الجمارك

في قضية « فساد الجمارك».. تصدر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، حكمها في قضية محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية «فساد الجمارك»

وفى وقت سابق صرحت المحكمة للمتهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة.

جدير بالذكر عاقبت محكمة الجنايات، في وقت سابق وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15عامًا، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وفي سياق أخر إصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالكيلو 25 طريق مطروح الإسكندرية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

أسماء المصابين

وترجع تفاصيل الحادث عندما استقبلت مستشفى مطروح العام عدد من المصابين في حادث إنقلاب سيارة بالكيلو 25 طريق مطروح الإسكندرية وهم كلا من : –

«مروة.ع.ز» صاحبة الـ25 سنة من الإسكندرية تعاني من اشتباه كسر بالجمجمة.

«أمين.م.م» يبلغ من العمر شهرين ونصف ، من الإسكندرية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.

«ومالك.م.م» يبلغ من العمر 6 سنوات من الإسكندرية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليمني.

«والبراء.م.م» يبلغ من العمر 5 سنوات من الإسكندرية يعاني من اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والحالة العامه سيئة.

«ومحمود.م.ر» صاحب الـ 33 سنة من الإسكندرية يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

«ورفعت.ف.ا» يبلغ من العمر 10 سنوات من الإسكندرية يعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات كدمات متفرقة بالجسمز

«ورغدة.ع.ع» صاحب الـ 43 سنة من الإسكندرية تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

«وعايد.م.ا» صاحبة الـ 70 سنة من الإسكندرية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

«وأحمد.ف.ا» يبلغ من العمر 10 سنوات من الإسكندرية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالركبة اليمنى.

وعلى الفور تم عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.