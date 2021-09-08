الموت يفجع الممثل الهندي أكشاي كومار

توفيت المنتجة الهندية أرونا بهاتيا والدة الممثل الهندي الشهير أكشاي كومار في إحدى مستشفيات بومباي بعد معاناة مع المرض.

دوت الخليج يكشف كواليس وفاة والدة الممثل الهندي أكشاي كومار.

اكشاي كومار يعلن وفاة والدته

أعلن أكشاي كومار وفاة والدته أرونا بهاتيا ،اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: "لقد كانت جوهري، واليوم أشعر بألم لا يحتمل لأنني فقدت جوهر وجودي.. رحلت والدتي أرونا بهاتيا بسلام صباح اليوم لتجتمع مع والدي في العالم الآخر".

دخلت والدة أكشاي كومار المستشفى يوم 3 سبتمبر الجاري في حالة حرجة، وتوفيت بعد أقل من 5 أيام.

وكان أكشاي يصور فيلمًا في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، ولكنه عاد الاثنين بعد علمه بمرض والدته.

نجوم بوليود ينعون والدة أكشاي كومار

وحرص نجوم بوليود على تقديم العزاء للفنان أكشاي كومار ونعي والدته عبر حسابتهم الرسمية المختلفة، وجاء على رأسهم نحم بوليود سلمان خان، والذي غرد بتويته أخص بها العزاء لصديقه أكشاي.

على الصعيد الآخر، واجه أحدث أفلام النجم الهندي أكشاي كومار «لاكشمي»، والذي تشاركه البطولة الممثلة الشابة كيارا أدفاني، فشلا ذريعا، حيث تم طرحه مؤخرا على إحدى منصات الأفلام الشهيرة، والسنيمات الهندية والدول العربية والأجنبية يوم 9 نوفمبر الحالي.

فيلم لاكشمي بطولة أكشاي كومار يحقق إيرادات ضئيلة

ووفقا للخبر الذي قرأته نور السمري، يوم السبت، عبر برنامج «بوليوود شو»، فإن الفيلم لم يحقق الإيرادات المنتظرة منه، كما أنه حصل على علة تقييم 2.2 من 10 على موقع الأفلام الشهير “IMDB”.