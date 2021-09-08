رئيس مجلس النواب:  العلاقات المصرية – النيجيرية تاريخية ومُمتدة

/649235/رئيس-مجلس-النواب -العلاقات-المصرية--النيجيرية-تاريخية-وممتدة

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بفيمي جباجبيميلا رئيس مجلس النواب النيجيري على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد حالياً في العاصمة النمساوية، فيينا

وأكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية – النيجيرية علاقات راسخة ومُمتدة، مؤكداً على أهمية السعي لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – النيجيرية في إطار المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

دوت الخليج

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب النيجيري بالعلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، داعياً إلى تنسيق التشاور بين برلماني البلدين إزاء مختلف القضايا محل الإهتمام المُشترك.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان المصري والنيجيري الهدايا التذكارية.

دوت الخليج ورئيس مجلس النواب

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد التقى ب مارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي، في إطار نشاطه المُكثف على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا.

في مستهل اللقاء، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الدور التاريخي لمجلس النواب المصري في الإتحاد البرلماني الدولي، منذ ما يقارب المائة عام، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على مواصلة الانخراط المُكثف في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، في ضوء دور الأخير كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على سعي مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني مع الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة في مجال دعم وبناء القدرات البرلمانية.

من جانبه، أشاد مارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي بدور البرلمان المصري تاريخياً داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على أهمية البناء على العلاقات الراسخة والمُمتدة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.