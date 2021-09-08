«وسط التكاتك».. ويجز يثير الجدل بأحدث جلسة تصوير..«صور»

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أحدث مغني الراب ويجز ضجة عارمة عبر منصات السوشيال ميديا، بعدما أطلق أحدث جلسة تصوير خضعها لها داخل شواع الإسكندرية.

دوت الخليج يستعرض أحدث جلسة تصوير خضع لها مغني الراب ويجز.

ويجز يخضع لجلسة تصوير جديدة

أضفى ويجز صفة الشعبية على الفوتوسيشن، حيث ظهر في الصور إلى جانب التكاتك بإطلالات وصفها البعض بالغريبة.

أطل ويجز بسوت جلد باللون الزتوني الغامق مع بوت أزرق طويل، بينما ارتدى في الاوت فيت الثاني بلوڤر أبيض مخرم أسفل جاكيت كم.

ويجز يعلن عن حفل أون لاين في هذا الموعد

أعلن مغني الراب ويجز، عن إحياء حفلا غنائيا "أون لاين" عن طريق منصة منلي ضمن فعاليات حفلات الصيف ومن المقرر أن تقام يوم 28 سبتمبر المقبل في تمام الثامنة مساءً.

وعبر حسابه على Instagram، كتب ويجز ي"يوم 28 سبتمبر هعمل حفلة أونلاين على منل.. لوعايزين تحضروا عشان تسمعوا أغنيتي الجديدة لأول مرة، نزلوا الأبليكيشن واحجزوا التذاكر".

يشار إلى أن ويجز أحيا مؤخرًا حفلا غنائيًا كبيرًا في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة "عفرتو"،"باتستيوتا"، "وزة منتصر".

وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وكان الأضخم في الحفلات التي أقيمت هناك ضمن مهرجان العلمين.

ويجز يطرح أغنية عفاريت الأسفلت

من ناحية أخرى أطلق ويجز أغنية جديدة بعنوان “عفاريت الأسفلت” من خلال قناته الشخصية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتحمل الطابع الشبابي بالألحان والموسيقى الرائعة، ويعد المغني ويجز من المغنين الذين اعتمدوا على شكل ونوع من الموسقيى خاص بها ولكنها اثار جدل كبير بين الشباب، الأغنية من تألف ويجز ومن غناء ويجز أيضًا، من انتاج خالد رحيم، أما عن الميكس ماستر فكان من نادر سليمان.

كلمات أغنية عفريت الأسفلت

وتأتي كلمات أغنية “عفريت الأسفلت” على النحو الأتي: “بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها ‎x4، عيال امرجحها اجيبها اوديها، ضارب دشداشة اجيب العيد فيها، عيال امرجحها اجيبها اوديها، حقودي بس مش داري انها مجتش بسهولة أبقاقكم مفشو امخاخكم مقفولة”.