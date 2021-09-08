وزير الخارجية يستقبل نظيرته الجنوب سودانية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح شكريى وزير الخارجية، نظيره الجنوب سودانى ⁧‫بياتريس خميسا وانى، اليوم الأربعاء، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح شكريى وزير الخارجية، نظيره الجنوب سودانى ⁧‫بياتريس خميسا وانى، اليوم الأربعاء، بالقاهرة. يأتى فى إطار تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق المستمر بين البلديّن.

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