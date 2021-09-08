وزير التعليم العالى يرأس اجتماع الاتحاد الرياضى للجامعات

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات اجتماعا، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد، وبحضور د. صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، ود. هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".





ووجه المجلس الشكر للوزير على جهوده الكبيرة فى دعم الاتحاد لأداء رسالته على الوجه الأكمل، وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية فى 11 سبتمبر الجارى بمقر الاتحاد. وأحيط المجلس علما بقرارات المكتب التنفيذى للاتحاد، والتى شملت الموافقة على: • المشاركة فى أول بطولة للشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة. • تنظيم دورة تدريبية للمدربين والحكام فى رياضة كرة السرعة، بالتعاون مع المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة. • اشتراك الوزارة فى دورى الوزارات.

• اعتماد زيادة الميزانية التقديرية للدورة الحدودية للجامعات بجامعة العريش. • خطة نشاط الاتحاد للعام الجامعى 2021/2022 لـ28 نشاطا. • قيام المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد بتنظيم ثلاث دورات تدريبية فى مجال الإعلام الرياضى. • حضور الدورة الإفريقية للجامعات رقم 10 خلال الفترة من 6-10 يونيو 2020، لألعاب (الريشة الطائرة– الشطرنج – الكاراتية – السباحة – تنس الطاولة – التايكوندو – التنس – كرة السلة – كرة القدم – كرة اليد – الكرة الطائرة). • اللقاء الرياضى الأول لكرة الشاطئ (كرة طائرة شاطئية طالبات – خماسى قدم طلبة – كرة سلة طلبة وطالبات) خلال الفترة 1-5 أكتوبر 2021 بجامعة قناة السويس.

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