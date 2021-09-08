قيادية بـ مستقبل وطن: تطوير ميناء الإسكندرية يخفض زمن نقل السلع وأسعارها

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بأعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، وتنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 1,8 مليار جنيه والتى من أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى «محور الدخيلة» بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه، بجانب إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه .





وأوضحت نوار، فى بيان اليوم الأربعاء، أن عمليات تطوير الميناء تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والقضاء على ظاهرة انتظار السفن خارج الميناء، وسيحقق المزيد من المزايا للمستثمرين، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء كانت 66 مليون طن قبل عمليات التطوير، وستصبح 100 مليون طن بعد انتهاء كافة عمليات التطوير، وأنه سيتم إضافة نحو 25 رصيفا، فضلا عن زيادة نحو مليون متر مربع كمساحات تخزينية بالميناء.

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن ما يتم من عمليات تطوير للموانىء المصرية يعد استغلالاً لموقع مصر الجغرافى والإستراتيجى كمركز للعالم وتطويراً للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستى وتنمية للإقتصاد المصرى ككل، موضحة أن عمليات التعميق وإنشاء الأرصفة بمختلف الموانىء المصرية، وكذلك الاعتماد على النقل المتعدد الوسائط ووربط الميناء بالطرق البرية والسكك الحديدية وكذلك منظومة النقل النهرى سوف يخفض من زمن نقل السلع وبالتالى تحقيق الخفض لتكاليف النقل الخاصة بالسلع، الأمر الذى سوف يكون له عائد على المواطن المصرى من تحقيق الخفض فى أسعار المنتجات.

وتابعت: "التطوير أيضا يساهم فى التسهيل والتيسير على المنتجين والمصنعين سواء المحلى أو الاستثمار الأجنبى المباشر العامل فى مصر من تحقيق الخفض فى تكاليف النقل، وبالتالى الخفض فى تكاليف إنتاج السلع، وهو الأمر الذى يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق العالمية عند إجراء عمليات التصدير".