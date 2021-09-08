عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطالبة منة الله هشام

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السیسی بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منة الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادى البالغة من العمر 14 عامًا، من محافظة أسيوط.





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