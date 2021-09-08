صور.. 23 أتوبيس نقل عام مجهزة لخدمة ذوى الهمم فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح زكريا، أن الهيئة تمتلك 8 أتوبيسات سياحية مجهزة بكراسى متحركة لخدمة ذوى الهمم، سعة الأتوبيس الواحد 79 راكبًا، وخط سيره من الأنفوشى حتى المندرة.

وأضاف أن الهيئة بها 15 أتوبيسًا يعمل بالكهرباء مجهزين أيضًا لذوى الهمم تسير فى 3 خطوط، الخط الأول طريق الكورنيش، الثانى المعمورة، الثالث محور المحمودية.

من جانبه، قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل على توفير سبل الرعاية لذوى الهمم، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف الشريف أن الهيئة العامة لنقل الركاب تواصل تجهيز وسائل نقل جماعى مريحة لاستقبال ذوى الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم وتأمينهم داخل السيارة.

وأشار إلى أن السيارات مزودة بمفاتيح أجراس تسمح بتنبيه السائق بالتوقف لتقديم الخدمة لهم فى حالة النزول، فضلا عن وجود منحدر يسمح بصعود ونزول المستخدمين للكراسى المتحركة.

وأوضح المحافظ أن جميع مركبات الهيئة تقدم خدماتها بالمجان لذوى الهمم من "المكفوفين – المقعدين – أصحاب متلازمة داون" ويُسمح بالركوب بنصف الأجرة لجميع مركبات الهيئة لباقى الفئات من ذوى الهمم.