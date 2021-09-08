شكرى يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية جنوب السودان

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان ‫بياتريس خميسا واني وذلك بمقر وزارة الخارجية. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلديّن.

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