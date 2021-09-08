استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية شقيقه وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، لبحث أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يستقبل نظيره الكويتى بمقر الوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.