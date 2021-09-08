دبلوم تجارة.. القبض على "سمكرية البني أدمين" تدير مركز علاج طبيعي دون ترخيص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البنى أدمين ، بعد تداول فيديوهات لها تحت عنوان أجدع بنت فى مصر" .

بالفحص تبين أن السيدة المذكورة حاصلة على دبلوم تجارة وقامت بإنشاء مركز طبى للعلاج الطبيعى "بدون ترخيص " كائن (بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وقيامها بالنصب على المواطنين بالإدعاء بقدرتها على علاجهم علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى - على غير الحقيقة - ، وذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعى ، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمقر المركز المشار إليه وتم ضبط ( 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم فى عمليات المساج – والأدوات المستخدمة فى عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الإسترخاء -– دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعى - نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية - هاتف محمول ) بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامى المشار إليه تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى للعديد من المواطنين ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .