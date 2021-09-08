/649238/الداخلية-تطلق-المرحلة-الـ-19-من-مبادرة-كلنا-واحد-بتخفيضات-30

بتعليمات من القيادة السياسية، أطلقت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد»، للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مبادرة كلنا واحد

الداخلية تبني جسور الثقة والتعاون مع الجمهور

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

توفير المستلزمات الدراسية للطلبة بأسعار مخفضة

وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من يوم الجمعة القادمة 8/9/2021 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة .

تخفيضات 30%

في السياق ذاته تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زى مدرسى – أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%.

وعرضها من خلال «سيارات متحركة – منافذ ثابتة – معارض – شوادر»، بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19 والحد من تداعياته.

هذا وتواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.