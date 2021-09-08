/649239/أوجستي-يقود-أول-مباراة-لـفريق-سلة-الأهلي-بصالة-عبد-الله-الفيصل

يخوض فريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ثاني جولات بطولة منطقة القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المنتظر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني لـ«رجال سلة الأهلي » بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق واللاعبين، بعدما استهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فرق مصر للبترول بنتيجة ٦٧-٤٥،في المباراة الماضية ضمن منافسات البطولة.

ويعقد أوجستي محاضرة مهمة مع لاعبي فريق «رجال سلة الاهلي» للاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء من أجل مراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب، بعد دراسة الإيجابيات، والسلبيات التي شهدتها مباراة مصر للبترول لعلاج إي أخطاء والارتقاء بمستوى اللاعبين على الصعيد الفني والبدني.

أعلن النادي الأهلي، رسمياً، انضمام مروان سرحان إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

منتخب مصر للشباب

بطولة العالم

حصد منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عام، المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك بعدما تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب بيلاروسيا، في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة السلة ٣*٣.

أحرز المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة تحت 18 عام المركز الرابع فى بطولة كأس العالم تحت ١٨ عام، وذلك بعد الخساره أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٢١/٩.

وكان قد خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره منتخب أستونيا بنتيجة 16-11، في مباراة نصف النهائي من البطولة، وبتلك النتيجة تأهل أستونيا لمواجه منتخب أمريكا في المباراة النهائية للبطولة.

وكان قد تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما فاو على منتخب كازاخستان بنتيجة ٢١/١٦.

وضمة قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.