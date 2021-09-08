قبل اللقاء المرتقب.. تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي و الرجاء

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يستعد النادي الاهلي لمبارات أمام الرجاء في السوبر الأفريقي في كأس السوبر الأفريقي في يوم 24 سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التقي الفريقين في نسخة 1999 بدور المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة بالمغرب بنتيجة 1-1.

فيما المواجهة الثانية في نسخة 2002 بدور المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في المغرب بهزيمة الأهلي بنتيجة 2ـ1، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3ـ3، وأحرز أهداف الأهلي إبراهيم سعيد، وخالد بيبو، وأحمد بلال، فيما سجل أهداف الرجاء البيضاوي كل من حميد ناطر وهشام أبو شروان 2.

جاءت في نسخة 2005 بدور المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، فيما انتهت لقاء العودة في المغرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي أمام وطلائع الجيش في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر إقامة السوبر المصري الخاص بالموسم السابق في 21 سبتمبر بين الأهلي وطلائع الجيش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.