/649242/الداخلية-تضبط--كمية-من-الأفيون-بقيمة-300-ألف-جنيه-بأسيوط

واصلت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملاتها مكثفة لاستهداف حائزي السلاح والمخدرات، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات المكبرة لإستهداف حائزي السلاح والمخدرات على مستوى الجمهورية

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط (26) قضية مخدرات

أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (28) متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط (5) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7236) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط شخص بحوزته بندقية خرطوش

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، والمعينة لتأمين إحدى المحاكم بنطاق المحافظة من ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم أول أسيوط، أثناء إستقلاله دراجة بخارية «بدون لوحات معدنية» وبدون ترخيص بإحدى الشوارع المحيطة بالمحكمة، وبحوزته «بندقية خرطوش – خزينة بداخلها عدد من الطلقات من ذات العيار– 2 قطعة سلاح أبيض».

تشكيل عصابى

وفي الاطار نفسة، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزى نشاط تشكيل عصابى مكون من «3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط»، تخصص فى الإتجار بمخدر الأفيون وترويجه على عملائهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتم القبض عليهم بمسكن أحدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم «كمية من مخدر الأفيون وزنت 2٫500 كيلو جرام – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" – ميزان حساس».

بمواجهتهم أعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «300٫000 ألف جنيه تقريباً».