أُصيب الفنان المصري شريف إدريس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبُتت إيجابية المسحة التي أجراها مؤخرًا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة الفنان شريف إدريس بفيروس كورونا، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

شريف إدريس يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن إدريس إصابته بكورونا من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: "الحمد لله علي كل شئ.. الحمد لله في الضراء والسراء، إيجابي كورنا"، ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه متمنين له الشفاء العاجل.

شريف إدريس يتعرض لوعكة صحية شديدة

وكان كشف شريف إدريس عن إصابته بأعراض تشبه أعراض الكورونا وأنه سيتجه إلى المشفى لإجراء المسحة وطالبة من متابعيه الدعاء بأن تظهر النتيجة سلبية، قائلًا: "أنا تعبان ورايح أعمل مسحة.. جالي دور برد من يومين وقولت برد عادي بشم وبتذوق علي خفيف، قلب تكسير عضم وحرقان في جلد ضهري كأني محروق.. إدعولي تطلع النتيجه سلبيه، مرعوب علي مراتي وولادي".

شريف إدريس يتألق في دراما رمضان 2021

شارك الفنان شريف إدريس في السباق الرمضاني المنصرم 2021 بمسلسل «قصر النيل»، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

مسيرة شريف إدريس الفنية

أكثر من 34 عاماً هو عمر مسيرة الفنان شريف إدريس، الذي بدأ التمثيل في طفولته بعدد من الأدوار اللافتة قبل أن يبتعد قليلاً ويعود مجددا إلى الجمهور كممثل شاب في عدد كبير من الأدوار المميزة برحلة فنية تعاون فيها مع عدد كبير من صناع الأعمال السينما والتلفزيون.