/649247/الأهلي-يزف-بشرى-سارة-لجماهيره-بشأن-اللاعب-السوري-عمر-السومة
قبل مواجهة مرتقبة لفريق الاهلي السعودي أمام الاتحاد في الديربي في قمة الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين، أكدت تقارير صحفية سعودية، جاهزية السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي من الناحية الطبية والبدنية بشكل كامل.
دوت الخليج
وتمت الإشارة إلى أن المهاجم السوري سوف يبدأ اليوم مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب، ورفع المعدل اللياقي بعد إنهائه برنامجه العلاجي.
اللاعب السوري عمر السومة
وأوضحت صحيفة الرلاياضية السعودية ، أن الجهاز الطبي في النادي لم يحدد بعد موعد عودة السومة ومشاركته في التدريبات الجماعية، لكن مشاركته المبدئية في المباريات، ستكون، بنسبة قليلة، أمام الفتح في 17 سبتمبر الجاري، وسيغيب، رسميًا، عن مباراة الفريق المقبلة أمام التعاون، الأحد المقبل، لعدم الجاهزية.
جدير بالذكر أنه تم تداول انباء سابقا عن اقتراب الأهلى المصري من التعاقد مع المهاجم السورى عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، ولكن لم يتم التوصل لاي اتفاق بشان الصفقة.
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