محافظ الجيزة: توسعة طريق المنصورية ورصف محاور بالعمرانية والحوامدية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير كوبرى مشاة المطحن المتفرع من شارع ربيع الجيزى وهو الكوبرى الذى يربط بين حى العمرانية وحى جنوب الجيزة وبين منطقتى المنيب والبكباشى والقصبجى بحى جنوب.





وأشار راشد إلى أنه جارى العمل فى تطوير كوبرى المشاة بمنطقة المطافى بجنوب حيث تم البدء فى إستبدال أعمدة الإنارة المتهالكه ورفع كفاءة الكابلات الكهربائية وجارى إستكمال باقى أعمال التطوير للتيسير على المواطنين. وأوضح أنه تم البدء فى أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة بدءا من منطقة كفر غطاطى وحتى شارع سعد زغلول بطول 4 كم ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة حيث تم البدء فى إزالة تعديات المنشأت التجارية والمحال والمطاعم لتوسعه الطريق لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة. ولفت إلى البدء فى أعمال تركيب بلاط الأنترلوك وإجراء تنسيق عام للأرصفة بشوارع الجابرى وناصر الثورة وعمر بن أبى ربيعه وجميعهم شوارع تشهد أعمال تطوير ضمن الخطة الإستثمارية الجارى تنفيذها بحى العمرانية. وشهدت مدينة الحوامدية البدء فى أعمال تمهيد طبقة الطريق بشارع النزهة وإزالة التعديات للمحال التجارية والأرصفة المتهالكة لبدء أعمال توسعه الشارع وتطويره بالكامل ورصفه لما له من أهمية مرورية للتسهيل على المترددين عليه.

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