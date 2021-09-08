البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء إلى الأنبا بنيامين مطران المنوفية، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب القس غبريال منير، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية سبك الضحاك التابعة لإيبارشية المنوفية.





والتمس البابا عزاء سمائيا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين. وتوفى القس غبريال منير، اليوم الأربعاء، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن خدم المذبح المقدس لمدة 38 سنة، وتقام صلوات تجنيزه اليوم. والأب المتنيح مواليد شهر أكتوبر 1958، وسيم كاهنا بيد الأنبا بنيامين مطران المنوفية عام 1983.

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