حنفى جبالى: التواجد البرلمانى المصرى فى الاتحاد الدولى راسخ وممتد

وخلال اللقاء، أكد جبالى على دور الاتحاد البرلمانى الدولى فى تعزيز الحوار البرلمانى العالمى، مشددا على أن التواجد البرلمانى المصرى فى الاتحاد البرلمانى الدولى راسخ وممتد.
وأضاف جبالى أن مجلس النواب المصرى يسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية العالمية.
وأشاد دوارتى باتشيكو رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى بالدور البارز الذى يقوم به مجلس النواب المصرى فى الاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا على سعى الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون البرلمانى بين مصر والاتحاد البرلمانى الدولى.
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