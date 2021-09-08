عاجل.. السيسى: مصر حريصة على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى مع الكويت

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية الكويتى نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وطلب الرئيس السيسى نقل تحياته للأمير نواف الصباح، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد فى القواسم المشتركة والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشددا فى هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فى ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلا عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والاقليمية خاصة التطورات فى سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، وأكد الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيدا بالدور الهام الذى تقوم به الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول اهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كل الدول العربية وتعزيز اطر العمل العربى المشترك.
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