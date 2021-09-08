التضامن تعلن تفاصيل صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين فى العمليات والحوادث الإرهابية خلال شهر سبتمبر الحالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الوزارة لتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين فى الحوادث والعمليات الإرهابية والأمنية.

وأكدت القباج انتهاء جميع الاجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، بينما يتم تعويض المصاب طبقا لنسبة العجز التى حددها القانون فى أسر شهداء الحوادث الارهابية التى وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالى والذى بدأ العمل به فى 18 يناير 2014، وممثلة فى الأب والأم والزوجة والأبناء، وللمصابين فى تلك الحوادث.

وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعى يمثل جهة صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين، كما قام البنك بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلى لتسهيل حصولهم على المستحقات.

وناشدت وزيرة التضامن أسر الشهداء والمصابين الصادر لهم قرار من رئيس الوزراء بضمهم للصندوق سرعة التوجه لأقرب مقر لمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة لمقر سكنهم وذلك لمراجعة واستكمال بياناتهم لدى الوزارة لتسهيل عمليات الصرف فى الموعد المحدد.

كما ناشدت أسر الشهداء بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعى 16439 حتى يستثنى لهم التحقق من البيانات والاستفسار عن أى معلومات تخص عملية صرف المستحقات.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، انتهت من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابى الحوادث الارهابية والمستحقين لمبالغ التعويضات المالية التى قررها الرئيس تكريما لتضحية شهدائنا الأبطال ولما قدموه من إيثار وفداء لمصر بجانب حرص الدولة على توفير جميع أوجه رعاية أسر شهداء ومصابى الحوادث الإرهابية.

وأكدت الوزيرة أن هذا التكريم لأسر الشهداء والمصابين لا يقتصر على التعويضات المالية فقط، بل يمتد إلى حزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتى تتعاون وتتكامل فى تقديمها وزارة التضامن الاجتماعى والصندوق والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أقل واجب يمكن تقديمه وفاء لشهدائنا ولما قدموه فى خدمة مصر.

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن تتعاون أيضا مع الصندوق فى مجالات أخرى، حيث يسعى الصندوق لتوفير فرص الدراسة بالمراحل الدراسية المختلفة لأبناء أسر الشهداء والمصابين، وكذلك توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحى أو بنظام رعاية صحية آخر.