هيئة الرعاية الصحية تكشف عن أوجه التعاون بينها وبين مجموعة مستشفيات كليوباترا

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تحسين تجربة المريض من خلال تطوير مستوى الخدمات الفندقية داخل المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية، هو ثمار البروتوكول الموقع من وزارة الصحة والسكان ومجموعة مستشفيات كليوباترا، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف تحسين منظومة الرعاية الصحية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تستمر أنشطته حتى إتمام المشروع، وتغطية كافة محافظات الجمهورية في غضون 10سنوات وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

مثمنًا التعاون بين الجانبين باعتباره ثمار البروتوكول المشار إليه ، مشيرًا إلى قبول مجلس إدارة الهيئة تبرع مجموعة مستشفيات كليوباترا بمبلغ 3 ملايين جنيه لمشروع تحسين تجربة المرضى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، باعتبار محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا في منتصف فبراير 2021.

حيث يأتي هذا التبرع انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لمجموعة مستشفيات كليوباترا تجاه كافة المشروعات الصحية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا أن الدعم المقدم يشمل التطوير الهندسي والتجهيزي للأدوار المميزة والأجنحة الفندقية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى أبو خليفة للجراحات المتخصصة.

فيما وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر لشركاء الحكومة المصرية من القطاع الخاص، لدعمهم المستمر لهيئة الرعاية الصحية ولمشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، حلم كل المصريين للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا أنه طبقًا لبروتوكول التعاون بين الجانبين، تم أيضًا إنشاء ونقل ومتابعة جودة النُظم التشغيلية سواء الإدارية والطبية الخاصة بأقسام مستشفيات كليوباترا، إلى عدد من مستشفيات التأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد، وهم التضامن، والنصر للأطفال، والنساء والولادة، وذلك باعتبار محافظة بورسعيد هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو 2019.