جبالي: التواجد البرلماني المصري في الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بدوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا.
وخلال اللقاء، أكد جبالي على دور الإتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار البرلماني العالمي، مشددا على أن التواجد البرلماني المصري في الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد.
وأضاف جبالي أن مجلس النواب المصري يسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يُعزز الدبلوماسية البرلمانية العالمية.
من جانبه، أشاد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على سعي الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون البرلماني بين #مصر والاتحاد البرلماني الدولي.
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