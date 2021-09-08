الرئيس السيسى يوجه بتوفير الرعاية الصحية لعلاج طالبة أسيوط المتعرضة لحادث دهس

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسه الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السیسی وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي البالغة من العمر 14 عاما، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

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