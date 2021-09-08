نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالًا موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس| ورابط نتائج ملاحق دبلوم التجارة والزراعة والصنايع فور اعتمادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وموعد إعلان نتيجة دبلوم التجارة والسياحة والفنادق والثانوي الصناعي 2021 في مصر، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي الفني للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية تمهيدًا لاعتمادها رسميا وظهورها رسميا خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة من التوتر والقلق بين الطلاب الذين يتطلعون للحصول على النتائج للتأكد من نجاحهم.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021

أعلن الدكتور محمد مجاهد،نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندفي يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 من قبل السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ثم سيتم نشرها على موقع بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

في سياق متصل قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أن وزارة التربية والتعليم حدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الجاري.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه تم تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، ومستمر حتى 10/7 على أن تنتهي عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها ثم اعتمادها رسميا وإعلانها يوم 29 يوليو الجاري، ويعقبها فتح باب التظلمات على نتائج الدبلومات 2021 في اليوم الثاني مع إعلان النتيجة لمدة 15 يومًا.

نسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للدور الأول صباح اليوم بنسب نجاح:-

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضي.

نسبة نتيجة الدبلومات الفنية الفندقية 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضي.

مجموع نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضي.

أما نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

نتائج الدبلومات الفنية 2021

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي للمدارس الفنية للعام الدراسي 2020-2021 للدور الأول خلال الشهر الماضي، بمشاركة 816948 طالبًا وطالبة، في 1431 مادة دراسية.

وجرت امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني في 3111 لجنة موزعين في جميع أنحاء الجمهورية، بمشاركة 212951 مسئول عن الامتحانات ما بين إداريين وملاحظين ومراقبين ورؤساء اللجان.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع برنامج تطوير التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

تحديد المحافظة التابع إليها.

تحديد المدرسة التابع إليها ما إذا كانت ثانوي صناعي أم زراعي أم تجاري أم فندقي.

كتابة رقم الجلوس

اضغط على أيقونة بحث

ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم دليل المدارس الفنية 2021.

ومن المقرر أن يتم إعلان تنسيق القبول في الجامعات المصرية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية 2021 للحاصلين على دبلوم التجارة أو الدبلوم الصناعي أو دبلوم التجارة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم استقبال نحو 10% من الجامعات من طلاب المدارس الفنية بينما تبقى النسبة المتبقية لطلاب الثانوية العامة وأصحاب شهادات المعادلة من أبناء المصريين بالخارج.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021

في سياق متصل أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواقع محلية مصرية أنه من المقرر إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021 للطلاب برقم الجلوس في الانتحانات عبر موقع تطوير التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك 14420.

ومن المقرر أن تنتهي أجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الحكومي يوم السبت الموافق 24 يوليو.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني لطلاب المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية جرت وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من خطر الإصابة بالفيروس التاجي المنتشر حول العالم منذ عام ونصف المعروف إعلاميًا باسم “كوفيد 19″، من خلال تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية الواقية بالإضافة إلى الكشف الحراري على الطلاب قبيل دخول اللجان.

وطالبت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي الفني لطلاب المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية بالتأني والصبر حتى الانتهاء من تصحيح كافة الامتحانات ورصد وجمع الدرجات ومراجعتها. وذلك تمهيدًا لاعتمادها ونشرها عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج التعليم الفني، وعدم الانسياق وراء ما تردده بعض المواقع الإلكترونية من ظهور نتائج الدبلومات الفنية. مؤكدة أن نتيجة دبلوم المدارس الفنية لم يتم اعتمادها حتى الآن.