رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر ان يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني اليوم الاربعاء، ومن ثم اتاحتها على موقع التربية والتعليم المخصص لإعلان النتائج. وجاء ذلك بعد انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتجهيز ظهور النتائج في شكلها النهائي، وعليه فمن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة، اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني، ومن ثم اتاحتها على موقع الوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لإعلان نتائج الدبلومات الفنية في مصر، حيث يتم ذلك بشكل مجاني دون الحاجة الى دفع رسوم خدمة. وعليه فيمكنك دخول رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية2021, ومعرفة النتيجة من خلال كتابة التخصص ورقم الجلوس فور ظهورها.

وجدير بالذكر انه من المقرر ان يتم تسليم نتيجة امتحانات الدور الثاني، لمناديب لجان الامتحانات والمراقبة اليوم الأربعاء، على ان يكون موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في المدارس غداً الخميس.

وكان تم الانتهاء من اعمال امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني، 24 اغسطس الماضي لكافة الاقسام (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، ووصل عدد الطلاب الى 212391 طالب وطالبة، بنسبة تصل الى 27,37%.

تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية

حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اواخر شهر يوليو الماضي، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للدور الاول بإجمالي 776020 منهم 18110 نظام الـ 5 سنوات.

وجاءت نسبة النجاح في مدارس التعليم الفني نظام الـ 3 سنوات للثانوية التجارية، 72,40% بزيادة عن العام الماضي تقدر بـ 13,52%.

وفي الثانوي الفندقي 88,38%, بزيادة عن العام الماضي تقدر بـ 8,43%, وفي الثانوي الزراعي 53,72%, بزيادة عن العام الماضي 5,46%.

وفي الثانوي الصناعي 71,50%, بزيادة عن العام الماضي 6,13%.

كما واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان هذا العام يشهد تخريج اول طلاب من ثلاث مدارس جديدة، تم انشائها بنظام التكنولوجيا التطبيقية، بنسبة نجاح ضمن نتيجة الدبلومات الفنية 2021, بلغت 89,97%.