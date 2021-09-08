/649246/الداخلية-تكشف-ملابسات-مقتل-شخص-داخل-مصنع-أثناء-التنقيب-عن-الآثار-بالبساتين

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، لغز بلاغ بتغيب عامل عن منزله، وأتضح أنه خلال تنقيبه عن الآثار انهارت حفرة عليه، في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ تغيب عامل عن منزله بمنطقة البساتين

جدير بالذكر ورد بلاغ إلى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة برئاسة المقدم محمد السيسي، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بغياب شقيقه بعد خروجه من مسكنه وغلق هاتفه المحمول الخاص به.

خطيبت المتغيب

وبسؤال خطيبة المتغيبأمام جهات التحقيق عن الواقعة، قررت بأنها تواصلت مع المتغيب هاتفياً بتاريخ غيابه وأخبرها بتوجهه لمقابلة أحد معارفه أمكن تحديده، وأتضح أنه صاحب مصنع كائن بمحافظة الشرقية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

تحريات رجال مباحث القاهرة

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أتضح أن الأخير يقوم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالمصنع ملكه المشار إليه بالاشتراك مع المتغيب.

و بعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه خلال تواجده بالمنطقة سكنه، وبمواجهته أقر بقيامه والمتغيب بالتنقيب عن الآثار داخل المصنع ملكه منذ عام بالاشتراك مع نجل عم المتغيب، وأثناء قيام المتغيب بأعمال التنقيب داخل الحفرة والتى يبلغ عمقها 14 متر تقريباً إنهارت عليه، فقام بإضرام النيران بملابسه وإلقائها وجميع متعلقاته داخل الحفرة وتمكن من ردم الحفرة على المتغيب خشية ضبطه وتعرضه للمسائلة القانونية وذلك بعلم نجل عمه بالواقعة .

ونجح رجال مباحث القاهرة في إلقاء القبض على نجل عم المتوفى سالف الذكر، وبمواجهته بواقعة تغيب العامل، اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيقات.