/649248/انتعاش-خزينة-الأهلي-بمكافأتي-دوري-الأبطال-والسوبر-الافريقي-تفاصيل

شهدت الساعات القليلة الماضية انتعاش خزينة النادي الأهلي بعدما تلقى النادي الأحمر إخطارًا بتحويل مكافآت التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج الأهلي في الموسم المنقضي بلقبي دوري الأبطال بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ٣-٠ في المباراة النهائية وكان الفريق حصل على لقب السوبر الإفريقي بالفوز ٢-٠ على نهضة بركان المغربي.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتحويل مبلغ ٢ مليون و٧٠٠ ألف دولار إجمالي مكافآت الفوز بالبطولتين.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد مباراة أسوان في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي أمام وطلائع الجيش في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر إقامة السوبر المصري الخاص بالموسم السابق في 21 سبتمبر بين الأهلي وطلائع الجيش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش