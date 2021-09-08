الان.. موعد تنسيق المرحلة الثالثه ٢٠٢١ والكليات المتاحة للطلاب

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موعد تنسيق المرحله الثالثه ٢٠٢١ ، يستعد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك للانضمام إلى الكليات والمعاهد الأقرب للطلاب الذين تمكنوا من النجاح ودخلوا المرحلة الثالثة.

دوت الخليج

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن فى وقت لاحق تنسيق طلاب الثانوية العامة شاملة المراحل الأولى والثانية، والتى جاءت فى أغلبها منخفضها بالقياس إلى الدرجات التى حصل عليها الطلاب.

موعد تنسيق المرحله الثالثه ٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة

ووفقًا لما جاء فى منشور لوزارة التربية والتعليم، فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة بعد غلق باب تقليل الاغتراب يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني فى المحافظات وظهور نتيجة الثانوية العامة للطلاب الذين دخلوا دور ثاني.

اقتراب موعد بدء التقديم فى المرحلة الثالثة

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة المرحلة الثانية لطلاب الثانوية.

وكانت امتحانات هذا العام قد جاءت فى ظل تطبيق كامل لكل الاجراءات الاحترازية، وذلك تجنبًا لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أرتدى العديد من الطلاب الكمامات، كما جرى المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي.

الكليات التى تنضم إلى المرحلة الثالثة

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، فإن هناك حوال 100 ألف مكان فارغ لطلاب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

وكان وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، قد أعلن فى وقت سابق فى مؤتمر صحفي، الأماكن الفارغة فى الكليات التى كانت ضمن المرحلة الثانية، حيث تبقى أماكن فارغة فى كليات الزراعة والآداب والسياحة والفنادق والحقوق والتربية الرياضية والفنية، وغيرها من الكليات الأخرى.

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ونشر فى وقت لاحق موقع دوت الخليج السبل التى من خلالها يمكن للطلاب الناجحين تقليل الاغتراب من خلال اتباع عدد من الشروط والقواعد والتى يأتى على رأسها التحويل إلى كلية أخرى.