/649250/اللجنة-العليا-للإشراف-على-الجمعيات-العمومية-الانتهاء-من-ضبط-تصنيف-أعضاء-الجمعية-العمومية-ل-١٨-هيئة-رياضية

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العموميه للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لعدد ١٨ هيئة رياضية، وجاري استكمال اجراءات تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية لعدد ٢٤ هيئة، وذلك علي مستوي الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي ذلك في ضوء المتابعة والإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة الاجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقاً للصالح العام إيذاناً لبدء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.

أوضح بيان اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العموميه للهيئات الرياضية أن الاتحادات الرياضية التي تم الانتهاء من تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لها تتمثل في اتحادات "كرة السلة، الكرة الطائرة، السباحة، الفروسية، الملاكمة، الجودو، القوس والسهم، الجمباز، السلاح، المظلات والرياضات الجوية، الكانوي والكياك، التجديف، الريشة الطائرة، الكروكية، الغوص والانقاذ، الشراع، الجولف، الوشو كونغ فو"، وجاري ضبط اعداد الهيئات الرياضية الذين يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لباقي الاتحادات الرياضية.

وتجدد اللجنة العليا تأكيدها علي التزام كافة الهيئات الرياضية من اتحادات أوليمبية وغير أوليمبية بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة و تحديد جدول زمني لأعمالها في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 و اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021م، مبينةً أن الجهة الإدارية المختصة عليها سرعة إعمال شئونها وفق الاختصاص المخول اليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار اليهما.