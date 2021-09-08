/649251/موسيماني-يحسم-ملف-الراحلين-عن-الأهلي-في-جلسة-مع-لجنة-التخطيط

يحسم مسؤولو النادي الأهلي مع الجنوب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملف الراحلين عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الجارية خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا مع المدير الفني الجنوب إفريقي لحسم ملف الراحلين عن النادي بعد العروض التي تلقاها النادي موخرًا لعدد من اللاعبين.

ومن المقرر أن يخطر موسيماني لجنة التخطيط بموقفه من العروض التي تلقاها النادي واختيار العناصر التي يرغب في استمرارها مع الفريق في الموسم المقبل والعناصر التي يُفضل رحيلها.

وتلقى الأهلي عدة عروض من أندية فاركو وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وسموحة للتعاقد مع عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد مباراة أسوان في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي أمام وطلائع الجيش في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر إقامة السوبر المصري الخاص بالموسم السابق في 21 سبتمبر بين الأهلي وطلائع الجيش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش